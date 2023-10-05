EuroLeague’de heyecan başlıyor! Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Basketbol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu ilk hafta maçında Olimpia Milano’yu konuk ediyor.

ensonhaber.com EuroLeague’de 2023/2024 sezonu heyecanı bugün oynanacak maçlar ile başlıyor. Ülkemizi EuroLeague’de bu sezon Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes temsil ediyor. EuroLeague’deki temsilcilerimizden Anadolu Efes bu sezonki ilk maçında bugün deplasmanda İspanyol ekibi Barcelona'ya konuk olacak. Öte yandan Fenerbahçe Beko ise ilk maçında sahasında İtalyan ekibi Olimpia Milano'yu ağırlayacak. Fenerbahçe Beko’da Metecan Birsen ve Yiğit Hamza Mestoğlu’nun sakatlıkları bulunuyor. Basketbolseverler Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçının detaylarını öğrenmek için aramalarına hız verdi. Peki, Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri.. Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano ne zaman? Fenerbahçe Beko - Olimpia Milano maçı 6 Ekim Cuma günü saat 20:45'te başlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele S Sport Plus ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Sasa Pukl (Slovenya), Carlos Peruga (İspanya), Uros Nikolic (Sırbistan) hakem üçlüsü yönetecek.