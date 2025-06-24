Ev alırken bu renk detayına dikkat: İşte kırmızı ve mavi tapu arasındaki farklar

Gayrimenkul alım-satım sürecinde tapunun rengi çoğu kişinin dikkatini çekmiyor ama büyük önem taşıyor.

Evinizi ya da arsanızı alırken elinize geçen belgenin kırmızı mı yoksa mavi renkte olması, aslında taşınmazın niteliğini doğrudan ortaya koyuyor.

Ancak birçok kişi bu renk farkını ya bilmeden işlem yapıyor ya da göz ardı ediyor.

Oysa tapu renkleri, hukuki ve teknik olarak da ciddi farklılıkları işaret ediyor. İşte kırmızı ve mavi tapunun anlamı...

KIRMIZI TAPU: BAĞIMSIZ MÜLKİYETİN BELGESİ

Halk arasında en çok bilinen tapu türü olan kırmızı tapu, daire, dükkan gibi bağımsız bölümlerin yasal olarak sahipliğini gösteriyor. Ancak bu tapular da ikiye ayrılıyor:

Kat İrtifakı Tapusu: Bina henüz inşaat halindeyse ama projesi onaylandıysa, tapu bu aşamada verilebiliyor. Bu, ileride bağımsız bir mülkiyetin temelini oluşturur ancak henüz oturum hakkı tanımaz.

Bina henüz inşaat halindeyse ama projesi onaylandıysa, tapu bu aşamada verilebiliyor. Bu, ileride bağımsız bir mülkiyetin temelini oluşturur ancak henüz oturum hakkı tanımaz. Kat Mülkiyeti Tapusu: Binanın inşaatı tamamen bitmiş, iskan alınmış ve tüm yasal süreçler tamamlanmışsa, bu tapu düzenlenir. Bu belgeyle artık taşınmazın resmi ve tamamlanmış sahibi olduğunuzu gösterirsiniz.

MAVİ TAPU: ARSA SAHİPLİĞİNİ GÖSTERİR

Mavi tapu ise yalnızca arsa mülkiyeti anlamına gelir. Üzerinde bina ya da yapı bulunsa bile, eğer bu yapılar ruhsatsız veya kayıtsızsa, tapuda yer almaz. Bu da ciddi risklere yol açabilir.

Özellikle yapı kaydı olmayan arsalar, yatırımcılar için hukuki belirsizlik taşıyabilir.