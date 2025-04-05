Ev hanımları dikkat! Elektrik süpürgesinin gücünü artıran 8 yöntem!

Hüseyin Topuz

Günümüzde temizlik denince akla gelen ilk cihazlardan biri elektrik süpürgesidir.

Ancak zamanla süpürgelerin performansında düşüş yaşanabilir ve bu durum, temizlik sürecini hem daha uzun hem de daha zahmetli hale getirir.

Çekiş gücünün azalması, çoğu zaman cihazın eskimesinden değil, basit bakım eksikliklerinden kaynaklanır.

Elektrik süpürgenizin ilk günkü performansına kavuşmasını istiyorsanız, bazı pratik ve etkili yöntemlerle gücünü artırmanız mümkündür.

Elektrik süpürgesinin gücünü artırmak için aşağıdaki yöntemleri uygulayabilirsiniz.

Bu yöntemler, hem çekim gücünü artırır hem de süpürgenin daha verimli çalışmasını sağlar...

Toz Torbasını / Haznesini Düzenli Temizle

Torba doldukça veya hazne tıkandıkça çekiş gücü ciddi şekilde azalır. Her kullanımdan sonra boşaltmak ideal olur.

Filtreleri Temizle veya Değiştir

HEPA veya motor filtreleri zamanla tıkanır. Yıkanabilir filtreleri düzenli yıkayın, değiştirilebilir olanları ise üretici önerilerine göre yenileyin.

Hortum ve Başlıkları Kontrol Et

Hortumda veya başlıklarda tıkanıklık varsa çekiş gücü düşer. Sıkışmış saç, toz topakları veya küçük nesneleri temizleyin.

Fırça Rulosunu Temizle

Halı başlıklarındaki döner fırçaya saç, ip vs. dolanır. Bu da hem motoru zorlar hem de temizliği etkisiz kılar.

Doğru Başlık Kullanın

Zemine uygun başlık kullanmak çekişi artırır. Sert zemin için farklı, halı için farklı başlık tercih edilmeli.

Elektrik Voltajını Kontrol Et

Düşük voltajda çalışıyorsa motor tam güçte çalışamaz. Uzatma kablosu yerine direkt prize takmayı deneyin.

Motoru Temizlet veya Kontrol Ettir

- Uzun süreli kullanımda motorun içi tozla dolabilir. Yetkili serviste bakım yaptırmak çekişi artırabilir.

Süpürgeyi Aşırı Doldurma

Hazne kapasitesinin üzerinde toz birikirse çekiş düşer. Her süpürmeden sonra boşaltmak faydalı olacaktır.