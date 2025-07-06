Ev sahipleri dikkat! Bina ve siteler için yeni zorunluluk: Son tarih 31 Aralık

Resmi Gazete’de yayımlanarak 1Temmuz itibariyle yürürlüğe giren "Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında binaların yangından korunmasına yönelik dikkat çekici önlemler alındı.

Yapılan düzenlemeyle birlikte artık yangınla ilgili eksik malzeme ve ekipmanlarını tamamlaması gerekiyor.

Malzeme ve ekipmanların tamamlanmasının yanı sıra aynı zamanda binalarda yangınla ilgili ekipler oluşturulması konusunda da adım atıldı.

SON TARİH 31 ARALIK!

Yeni yönetmelik kapsamında, 31 Aralık'a kadar site ve binaların yangınla ilgili tüm eksik malzeme ve ekipmanlarının bina sahibi veya yönetici tarafından tamamlanması zorunlu hale geldi.

Tesis Yöneticileri Konfederasyonu Genel Başkanı Yahya Sağır tarafından, yapı yüksekliği 30,5 metreyi geçen konutlar, 200'den fazla kişinin yaşadığı siteler, 50'den fazla insan bulunan konut dışı her türlü yapı, bina, tesis ve işletmede "acil durum ekiplerinin" oluşturulmasının mecburi olduğunu belirtildi.