Ev tipi salıncak için acil çağrı: Hemen iade edin

Haber Merkezi

Hollanda'da çocuk güvenliğiyle ilgili yeni bir uyarı daha geldi. 4little markasına ait terapi amaçlı kullanılan ev tipi salıncak modelleri, ciddi güvenlik tehditleri taşıdığı gerekçesiyle geri çağırma listesine alındı.

Yetkili kurumların yaptığı açıklamaya göre, söz konusu salıncak modellerinde çocukların kumaşa dolanarak boğulma riski yaşama riski var.

Özellikle salıncağın sarkıtma ve bağlama sisteminde meydana gelebilecek gevşekliklerin, çocukların boynuna dolanarak sert boğulmalara veya ciddi yaralanmalara neden olabileceği vurgulandı.

KULLANMAYIN ÇAĞRISI

Ailelere yapılan uyarıda, bu modelin kesinlikle kullanılmaması, ürünü satın alanların ise 4little firmasıyla irtibata geçerek iade veya değişim işlemi başlatmaları çağrısında bulunuldu.

Ürün bilgileri:

Ürün: 4little tarafından Terapi Salıncak

Satış dönemi: Haziran 2024'ten günümüze