Evde bir parça bulundurun, küf ve rutubet uğramayacak... Sıcak-soğuk dengesizliğinden oluşan küf ve rutubet, sağlık açısından çok zararlıdır. Hem de kötü kokuya sebebiyet veren bu durumdan kurtulmak için evde bir parça bulundurmanız gereken malzeme...

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Genellikle havaların soğumasıyla birlikte ortaya çıkan "küf" ve "rutubet" problemi, yalıtımı kaliteli olmayan mekanlarda görülüyor.

Dışarının soğuğu ile mekanın sıcaklığı çatışırken, duvar kenarları gibi havasız bölgelerde rutubetlenme yaşanıyor.

Kötü bir koku oluşturan küf ve rutubet, hem can sıkıcı hem de aşırı zararlı. Kıyafetlere dahi sinebiliyor.

Solunum yollarını da etkileyen bu durumdan kurtulmaz isteyenler için detaylar haberimizde...

Eser kalmayacak

Mangal kömürü imdadınıza yetişecek.

Kömürün içindeki karbonlar, küf ve rutubeti adeta emiyor.

Bir poşet içerisine mangal kömürü koyun ve hazırladığınız poşeti küflü, rutubet olan bölgeye bırakın.

Kömür odada bulunan rutubetin verdiği kokuyu alacak ve küflenmeyi önleyecektir.