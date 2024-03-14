Evinize 1 tane koyun, radyasyonu emip bitirecek... Evimizde kullandığımız teknolojik aletler, radyasyon yayabilir. Canlı sağlığı için oldukça tehlikeli olan bu durumu doğal bir yöntemle azaltabilirsiniz. İşte yöntemi...

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Teknoloji hayatımızın içine girdikçe, birçok işimizi kolaylaştırıyor. Ancak olumlu yanları kadar olumsuz yanları da olabiliyor.

Radyasyon, elektronik aletlerden yayılan en zararlı şeydir.

Elektrikli cihazlar, özellikle mikrodalga fırınlar, televizyonlar, bilgisayarlar ve cep telefonları, düşük seviyede elektromanyetik radyasyon yayabilir.

Bu durumu bir nebze olsun hafifletmek ve evden uzaklaştırmak için doğal bir yöntem mevcut.

Bu bitkiyi eve koyduğunuzda, radyasyon etkisini hafifletebilirsiniz.

Kaktüs besleyin

Kaktüsler, fotosentez süreci sırasında karbon dioksit emer ve oksijen üretirler. Bu sayede evdeki hava kalitesini artırabilirler.

Kaktüs bulunan odada radyasyon etkisi azalabilir ve stres uzaklaştır.