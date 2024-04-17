Evin duvarına fasulye fırlatmak bakın ne işe yarıyor Şans, bolluk bereket, kötü enerjilerden arınmak için küçük ritüellere başvurmak, bir nebze de olsa umut yeşertiyor. Peki, evin duvarına fasulye koymayı hiç duydunuz mu? Bakın ne işe yarıyormuş.

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Atalarımızdan gelen gelenekler ve ritüeller hayatımızın birçok anında kendini gösteriyor.

Her Aralık, Yılbaşı, Hıdırellez gibi özel günlerde katıldığımız törenler, hem düşüncelerimizi hem de cüzdanlarımızı ele geçiriyor.

Bu gelenekler, kuşaktan kuşağa aktarılan değerli öğretiler ve yaşam tarzlarımızın bir yansıması.

Ancak bazı gelenekler, duymaya alışık olmadığımız ritüellerle de dolu olabiliyor. Mesela, daha önce evin etrafına fasulye koymayı duydunuz mu?

İlk duyduğunuzda belki şaşıracaksınız, ancak bu gelenek, aslında çok özel bir amaca hizmet ediyor.

Evin duvarına fasulye fırlatırsanız...

Anadolu'nun derin köklerinden gelen gelenekler, hayatımıza renk katan ve bize öğütler veren değerlerle dolu.

Bu geleneklerden biri de baklagil tanelerini evin duvarlarına fırlatma geleneği. Peki, bu geleneğin arkasında yatan anlam nedir?

Baklagil taneleri, özellikle fasulye, evin duvarlarına fırlatılır. Bu geleneğin temelinde, baklagil tanelerinin etrafa yayılmasının evde bereket ve bolluk getireceğine inanılması yatar.