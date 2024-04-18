Evini yenileyeceklere ŞOK'tan müjde: Polisan Boya 349 TL, Matkap 1.990 TL, Duş Başlığı Seti 119 TL... Türkiye'nin sevilen ve uygun fiyatlı market zincirlerinden biri olan ŞOK, yeni indirim kataloğunu yayınladı. Evine tadilat yapmak isteyenler, 20 Nisan’da ŞOK’a koşacak. İşte indirim kataloğu…

ensonhaber.com

ŞOK Marketlerin 20 Nisan 2024 tarihli aktüel ürünler kataloğuyla yine yüzünüzü güldürecek fırsatlar kapınızı çalıyor.

Her hafta olduğu gibi bu hafta da ŞOK, indirimli ürünleriyle adından söz ettirecek gibi görünüyor.

Eğer evinizde ya da ofisinizde daha fazla düzenlemeye ihtiyaç duyuyorsanız, Ahşap 3 Katlı Raf 129 TL fiyatıyla tam size göre.

Elektronik cihazlarınız için ise Nilson Akım Korumalı USB Type-C + C Fiş Priz ve Nilson Akım Korumalı USB Fiş Priz, sırasıyla 139 TL fiyatlarıyla sizleri bekliyor.

ŞOK Aktüel indirimli ürünler kataloğunda yer alan bu fırsatları kaçırmayın.

İşte ŞOK 20 Nisan indirim kataloğu…