Evinin bodrumunda üretiyor, para saymaktan yoruluyor..."Kilosu 2 bin TL" Balıkesir’de kendi imkanlarıyla başladığı aslan yelesi mantarı üretiminde ilk mahsullerini almaya başlayan İbrahim Burak Örs, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün desteği ile halk eğitim merkezlerinde verdiği derslerle merkezi sinir sistemine iyi gelen ve beyin fonksiyonlarını düzenleyen aslan yelesi mantarının üretimini Balıkesir’de yaygınlaş

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5 yıl önce mantar üretimine merak salarak başlayan İbrahim Burak Örs, Balıkesir’de aslan yelesi mantarının üretimini ilk kez gerçekleştiren isim oldu.

Evinin bodrum katına kurduğu yer ile üretimine başlayan İbrahim Burak Örs, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle Balıkesir Karesi Halk Eğitim Merkezi’nde açılan mantar yetiştiriciliği kurslarında verdiği eğitimle de şu ana kadar 80’i aşkın kişiye eğitim verdi.

İHA'nın haberine göre, Balıkesir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün destekleriyle açılan halk eğitim merkezinde verilen eğitim ise Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyor.

İbrahim Burak Örs, aslan yelesi mantarının Türkiye’deki piyasa değeri ise bin 200 TL ile 2 bin TL arasında değişirken, yurt dışında 35-60 dolar arasında talep gördüğünü belirtti.

Yaygın hastalıklara karşı takviye besin

Aslan yelesi mantarı başta olmak üzere birçok mantarın tohumunu üretebildiğini belirten İbrahim Burak Örs, "Aslan yelesi mantarının üretimine başladık. Aslan yelesine istinaden reishi, şitaki, hindi kuyruğu, kordiseps, kırmızı istiridye, sarı istiridye, kral istiridye gibi çeşitli mantarların şu anda tohumu dahil üretimini yapmaktayız. Biz şu an bu süreç içerisinde bunları seçme sebeplerimiz aslan yelesi mantarının alzaymır gibi bir hastalıkta takviye edici bir besin olarak kullanılması.

Aynı zamanda reishi ve hindi kuyruğu mantarının kansere karşı olan etkisi olmasından dolayı bu işe başladık. Bu mantarların klinik araştırması yapılmış bir tür. Hayvan deneylerinden insan deneylerine kadar birçok deney gerçekleştirilmiş. Çok şifalı ve kıymetli bitkiler.

Avrupa ve Çin’de yoğun bir üretimi mevcut. Şu an ülkemizde üretimi kısıtlı bir şekilde fakat bu her geçen gün daha da artacak biz şu an bunun ilk adımını atmış olduk" ifadelerine yer verdi.