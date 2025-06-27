Evinizde kulağakaçan ve kırkayak görüyorsanız dikkat: Meğer sebebi buymuş

Yaz mevsiminin gelişiyle birlikte sıcaklıkların artması, doğadaki birçok canlının hareketlenmesine yol açtı.

Özellikle kulağakaçan ve kırkayak gibi haşereler, sokaklardan evlerin içine kadar uzanan yaygın bir sorun haline geldi.

Bu iki böcek türü, kapı ve pencerelerden içeri sızarak ev sakinlerinin huzurunu kaçırıyor.

Uzmanlar, bu haşerelerin evlere giriş nedenlerinin genellikle yaşam alanlarımızdaki ihmaller ve çevresel faktörler olduğunu vurguluyor.

İşte kırkayak ve kulağakaçanların eve giriş sebepleri:

KULAĞAKAÇAN VE KIRKAYAKLAR NEDEN EVLERE GİRİYOR?

Her iki haşere türü de nemli, karanlık ve korunaklı alanları tercih ediyor. Kulağakaçanlar; talaş, yaprak yığınları ve nemli topraklara yakın bölgelerde görülürken, kırkayaklar ise taş altları, çürüyen bitkiler ve bodrum gibi serin alanlara yöneliyor. Özellikle rutubetli evlerde ya da binanın dış cephesinde çatlaklar, açıklıklar varsa, bu canlılar kolaylıkla içeri sızabiliyor.

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