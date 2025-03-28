Evlerinize sokmayın: Ünlü baharat markasının kimyonları raflardan kalkıyor! Bakın kimyon diye ne yedirmişler

Haber Merkezi

ABD’de gıda denetimleri aralıksız devam ediyorken Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan denetimlere bu kez bir baharat markasının gerçeği gün yüzüne çıktı.

Yapılan denetimler sonucunda ülke genelinde satışı yapılan Brecht Baharat Değirmeni, organik kimyon ürünü olan "Kümmel ganz öko" için geri çağırma kararı alındı.

Artı49’da yer alan habere göre, incelemeye konu olan markaya ait kimyon ürünlerinin bazı parti ürünlerinde metal parçaları tespit edildi.

Tüketiciler için oldukça ciddi sağlık problemlerine neden olabilecek ürünler için açıl olarak geri toplatılma çağrısı yapıldı.

MARKET RAFLARINDAN KALKIYOR

ABD Federal Uyarı Portalı üzerinden tüketicilere toplatılmaya konu olan ürün hakkında dikkat çeken uyarılar yapıldı. Federal gıda uyarı portalı "lebensmittelwarnung.de" üzerinden yapılan duyuruda, metal parçaların tüketilmesi halinde ciddi yaralanmalar veya boğulma riski oluşabileceği ifade edildi.

Bu sebeple, etkilenen ürünlerin mağaza raflarından toplandığı bilgisi verildi. Geri çağırma kapsamında olan ürünlerin tüketiciler tarafından kullanılmaması, imha edilmesi ya da alınan marketlere iade edilmesi konusunda uyarılar yapıldı.

GERİ ÇAĞIRMADAN ETKİLENEN ÜRÜNLER

- "Kümmel ganz öko" Cam şişe, 40 g - Son tüketim tarihi: 09.2026 (L001), 01.2027 (L002), 03.2027 (L003)

- "Kümmel ganz öko" Yedek paket, 40 g - Son tüketim tarihi: 03.2025 (L011), 03.2026 (L012)

- Toplu satış kimyon (açık ürün) - 13.01.2023 tarihinden itibaren satılanlar