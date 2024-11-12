Ezgi Mola ekranlara dönüyor! O projeyle ekranların tozunu attıracak…

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Başarılı oyunculuğu ile takdir toplayan Ezgi Mola oğlunu kucağına almasının ardından bir süre setlerden uzak kalmıştı.

Ekranların sevilen yüzleri arasında yer alan Mola’nın ekranlara ne zaman döneceği merakla beklenirken Ay Yapım imzası taşıyan iddialı yapım ile gündeme bomba gibi düştü.

Senaryosunu Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın yazdığı, Çağrı Bayrak’ın yöneteceği "Yeni Bir Gün" adlı dizinin hazırlıklarına başlanırken başrolleri için Mola ile anlaşma aşamasında olunması dikkat çekti.

3 ÇOCUK ANNESİ OLARAK SETLERE DÖNECEK!

Senarist koltuğunda Rana Mamatlıoğlu ve Bekir Baran Sıtkı’nın, yönetmen koltuğunda ise Çağrı Bayrak’ın oturacağı “Yeni Bir Gün” için oyuncu kadrosu çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Merak uyandıran senaryosuyla izleyiciyi ekrana bağlamayı hedefleyen dizide, Ezgi Mola'nın canlandıracağı Nehir karakteri, biri bebek olan üç çocuk annesi bir avukat olarak karşımıza çıkacak.

Doğum nedeniyle işine ara veren Nehir, eşi Serdar ile yaşadığı beklenmedik bir olay sonucunda hayatının alt üst olmasıyla mücadele edecek. Her bölümde seyirciye heyecan dolu anlar yaşatması planlanan "Yeni Bir Gün" dizisi için Show TV ile görüşmelerin sürdüğü iddia ediliyor.