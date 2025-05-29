Farklı olanı bul! Resimdeki hangi emoji farklı? Sadece 6 saniyeniz var...

Haber Merkezi

Sosyal medyada viral olan bu görsel zeka testi, hem eğlenceli hem de zekanızı ölçen bir meydan okuma fırsatı sunuyor.

Aynı emojilerle dolu bu resimde, sadece bir emoji diğerlerinden farklı. Farklı olanı bulmak için sadece 6 saniyeniz var.

Bu tarz optik illüzyonlar ve dikkat testleri, son zamanlarda sosyal medya kullanıcıları arasında büyük ilgi görüyor.

Görsel dikkat becerilerinizi test etmek ve beyninizi kısa süreliğine zorlamak istiyorsanız, bu test tam size göre!

İşte o resim..

Resme dikkatlice bakın ve diğerlerinden farklı olan emojiyi bulun. Ancak zamanınız kısıtlı: Sadece 6 saniye!

Bu kısa sürede doğru cevabı bulabilenler, yüksek görsel zekaya sahip olduklarını iddia edebilir.

Bu tür dikkat testleri, hem eğlenceli vakit geçirmenizi sağlar hem de zihinsel çevikliğinizi artırır. Siz farklı olan emojiyi kaç saniyede bulabildiniz?

Biraz daha dikkatli bakın;

6...

5...

4...

3...

2...

1...

Süre bitti...

İşte resimdeki farklı emojinin bulunduğu yer;