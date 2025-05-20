Faturalarda yeni dönem! Elektrik sayaçları artık bu şekilde okunacak

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Enerji sektöründe dijitalleşme adımları her geçen gün giderek dikkat çekici bir hal alırken bu kez Plan-S ve Adm Elektrik iş birliği ile yapılan sistem dikkat çekti.

Dijitalleşme çalışmaları tüm hızıyla devam ederken, uydu teknolojileriyle enerji altyapısını buluşturan yerli uydu şirketi Plan-S, Türkiye'nin önde gelen elektrik dağıtım firmalarından Adm Elektrik iş birliği sonucunda uydu tabanlı elektrik sayaç okuma sistemi devreye alındı.

Oldukça dikkat çeken bu işbirliğiyle birlikte eski tip sayaçların yerini alacak uydu destekli yeni nesil sayaç okuma sistemiyle veriler artık uzaydan merkeze taşınacak.

PİLOT UYGULAMALAR BAŞLADI!

Türkiye, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanında önemli bir adım daha attı. Elektrik sayaçlarının manuel okuma dönemini sona erdirmeyi hedefleyen yenilikçi bir proje, Muğla’nın ilçelerinde hayata geçirildi.

Plan-S tarafından geliştirilen ve yüzde 90 yerli üretim oranına sahip olan Smart Meter Modem Pro cihazları, artık Connecta IoT Network uydu ağı üzerinden sayaç verilerini doğrudan merkeze iletiyor.

Projenin ilk aşamasında Seydikemer, Bodrum, Milas, Fethiye ve Ula ilçelerinde toplam 2.000 elektrik sayacı uydu destekli sistemle buluşturuldu. Sahada yapılan testler başarıyla tamamlanırken, ilk pilot uygulama Milas’ta başlatıldı.

Yeni nesil modemler, yalnızca altyapısı güçlü bölgelerde değil, kırsal ve erişimi zor alanlarda da kesintisiz veri aktarımı sağlıyor. Aşırı sıcak ya da soğuk hava koşullarına karşı dayanıklı olarak geliştirilen cihazlar, sayaçlardan gelen verileri günlük olarak merkeze iletiyor.