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Fayans aralarına sürün, nasıl beyazlıyor görün...

Fayans aralarına sürün, nasıl beyazlıyor görün... Bayram temizliği için kolları sıvayanlar, banyoya da önem veriyor. Misafirler için özellikle temizlenen banyo ve tuvaletlerin fayanslarını beyazlatmak zorlu bir görev oluyor. İşte sizi yormayacak ve bembeyaza yapacak o yöntem...