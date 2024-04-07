Fayans aralarına sürün, nasıl beyazlıyor görün...

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Bayram temizliği için harekete geçen hanımlar, dip köşe silip süpürüyor.
Sıra banyoya geldiğinde ise havasız ve nemli kalan fayanslar can sıkıcı olabiliyor.
Fayans ve derzlerdeki renk değişimlerinden kurtulmak isteyenler, beyazlatma yöntemleri arıyor.
Fayans aralarını tertemiz yapacak çözüm haberimizde...
İşte görenlerin sormadan geçemeyeceği o formül!
Oksijenli su karışımı
Bir kaseye oksijenli su ve karbonatı karıştırın, macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Bu karışımı fayans aralarına uygulayın ve bir süre bekletin. Ardından bir fırça veya sünger ile ovun ve temiz suyla durulayın.
Pırıl pırıl olacak...