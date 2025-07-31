FED faiz kararı açıklandı mı? Temmuz ayı FED faiz kararı ne kadar oldu?

Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası (FED) tarafından açıklanacak olan yılın beşinci faiz kararını merakla bekliyordu.

Yatırım aracı olarak dolar, altın, borsa ve kripto parayı kullanan yatırımcıların odaklandığı FED faiz kararı açıklandı.

FED, Haziran toplantısı ardından faizi 4,25-yüzde 4,50 aralığında sabit tutmuştu. Haziran ayı için sabit tutulmasına karar verilen faizin Temmuz ayında ne kadar olduğu araştırılıyor. Peki, temmuz ayı FED faiz kararı ne kadar oldu?

TEMMUZ AYI FED FAİZ KARARI NE KADAR OLDU?

ABD Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu (PPK) Temmuz faiz kararı için 29-30 Temmuz tarihlerinde bir araya geliyor. Faiz kararı ise 30 Temmuz Çarşamba günü saat 21:00'de açıklandı.

Açıklanan verilere göre, FED politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu.