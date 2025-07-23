Fenerbahçe - Al-Ittihad maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

2025-2026 sezonuna iddialı bir giriş yapmayı planlayan Fenerbahçe, hazırlık çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yeni sezona sıkı bir tempoyla hazırlanan sarı-lacivertliler, üçüncü hazırlık maçında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad ile kozlarını paylaşacak.

Taraftarlar ise hem takımın son durumunu görmek hem de yeni yıldızları izlemek için ekran başına kilitlenecek.

Fenerbahçe - Al-Ittihad karşılaşmasının tarih, saat ve yayın kanalı bilgileri merak konusu oldu. İşte detaylar…

FENERBAHÇE - AL-ITTIHAD MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, üçüncü hazırlık maçında Suudi Arabistan temsilcisi Al-Ittihad ile karşı karşıya geliyor.

Hazırlık mücadelesi, Portekiz'in Portimao kentinde bulunan Portimao Stadı'nda oynanacak.

Futbolseverlerin merakla beklediği karşılaşma, bu akşam 22.00’de başlayacak ve S Sport Plus ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.