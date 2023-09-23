Fenerbahçe Beko - Lokomotiv Kuban maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? VTB Süper Kupası yarı finalinde kalan Fenerbahçe Beko, Lokomotiv Kuban ile karşı karşıya gelecek. İşte yarı final maçının detayları..

ensonhaber.com 2023-2024 sezonu hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe Beko Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen VTB Süper Kupası'na katıldı. Fenerbahçe Beko turnuvadaki ilk maçında MBA Moskova’yı 94-79 mağlup etti ve turnuvada yarı finale kaldı. MBA Moskova’yı mağlup ederek yarı finale yükselen Fenerbahçe Beko’nun rakibi Lokomotiv Kuban oldu. Fenerbahçe Beko'nun Lokomotiv Kuban ile oynayacağı maçın detayları basketbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. Peki, Fenerbahçe Beko - Lokomotiv Kuban maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları.. Fenerbahçe Beko - Lokomotiv Kuban maçı ne zaman? Fenerbahçe Beko - Lokomotiv Kuban maçı 23 Eylül Cumartesi günü (bugün) 17.00’da başlayacak. VTB Arena’da oynanacak karşılaşma S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.

Salih Demirgan

Seo Editor

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