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Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? EuroLeague'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı için geri sayım başladı. İşte maçın detayları...