Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe Beko, Turkish Airlines EuroLeague 2023-24 sezonu 23. hafta maçında Virtus Bologna'yı konuk ediyor.
Litvanyalı başantrenör Sarunas Jasikevicius ile başarılı bir performans sergileyen sarı lacivertliler sahasında karşılaşacağı Virtus Bologna'yı mağlup etmek istiyor.
Temsilcimiz, Turkish Airlines EuroLeague’de oynadığı son karşılaşmada deplasmanda Zalgiris Kaunas'a 98-75 mağlup oldu.
Fenerbahçe Beko bu sezon oynadığı 22 maçta 13 galibiyet 9 yenilgi aldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Virtus Bologna 87-79 kazandı.
Basketbolseverler EuroLeague'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı için araştırmalarına hız verdi.
Peki, Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna maçı ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın bilgileri...
Fenerbahçe Beko - Virtus Bologna
25 Ocak Perşembe günü (bugün) 20.45'te Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele S Sport tarafından canlı yayınlanacak.
Mücadeleyi Matej Boltauzer (Slovenya), Olegs Latisevs (Letonya), Steve Bittner (Almanya) hakem üçlüsü yönetecek.