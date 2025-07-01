Fenerbahçe forma lansmanı 2025: Yeni sezon forma satışları ne zaman, lansman kaçta yapılacak?

Sarı-lacivertli taraftarların dört gözle beklediği 2025-2026 sezonu forma lansmanı, büyük bir heyecanla kapılarını açıyor.

Uzun yıllar sonra Puma ile yollarını ayıran Fenerbahçe, yeni sezonda Adidas ile iş birliğine devam edecek ve klasik çubuklu formalarına modern dokunuşlar katacak.

“Bize Emanet” temasıyla yapılacak etkinlik, Fenerbahçe TV (FBTV) ve kulübün sosyal medya hesapları üzerinden canlı olarak yayınlanacak, milyonlarca taraftarı ekran başına kilitleyecek.

Öte yandan, transfer döneminin gözde isimlerinden Kolombiyalı genç forvet Jhon Duran’ın lansmanda yer alıp almayacağı da merak konusu.

Peki, Fenerbahçe 2025-2026 sezonu forma lansmanı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Formalar ne zaman satışa çıkacak, kaç TL?

FENERBAHÇE FORMA LANSMANI NE ZAMAN?

Sarı-lacivertli kulüp, Adidas ile yeniden başlayan iş birliği kapsamında tasarlanan formalarını 1 Temmuz 2025 Salı günü Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde düzenleyeceği büyük lansmanla tanıtacak.

Resmi saat henüz açıklanmazken, geçmiş lansmanların saat 20:00’de başlaması göz önüne alınarak bu etkinliğin de aynı saatte gerçekleşmesi bekleniyor.

“Bize Emanet” sloganıyla yapılacak lansman, Fenerbahçe TV (FBTV), kulübün sosyal medya hesapları, YouTube kanalı ve mobil uygulama üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

Çubuklu formanın ön sipariş fiyatının 4.249 TL olarak açıklandığı, diğer model ve ürünlerin de benzer fiyat aralığında olacağı belirtiliyor.