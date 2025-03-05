Fenerbahçe, Glasgow Rangers'ı elerse çeyrek finalde rakibi kim olacak?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında İskoçya ekibi Glasgow Rangers'ı konuk ediyor.

Play-Off turunda Anderlecht'i eleyen temsilcimiz son 16 turunda Glasgow Rangers ile eşleşti.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe hem Süper Lig'de hem UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olmak istiyor.

Glasgow Rangers ile iki maç oynayacak olan sarı lacivertliler ilk maçı 6 Mart'ta evinde rövanşı ise 13 Mart'ta deplasmanda oynayacak.

Zorlu maç öncesi futbolseverler Fenerbahçe'nin turu geçmesi durumunda son çeyrek finalde hangi takımla eşleşeceğini merak etmeye başladı.

Peki, Fenerbahçe çeyrek finale kalırsa hangi takım ile eşleşecek? İşte yanıtı...

Fenerbahçe bu turu geçmesi durumunda çeyrek finalde Roma - Athletic Bilbao eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.