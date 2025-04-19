Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında evinde Kayserispor ile kozlarını paylaşacak.
Şampiyonluk yarışını ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maç futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Bir maç eksiği bulunan Fenerbahçe lider Galatasaray'ın 6 puan gerisinde yer alıyor. Sarı lacivertliler taraftarı önünde 3 puan alarak puan farkını yeniden 3'e indirmek istiyor.
Öte yandan 36 puan ile küme düşme hattında yer alan Kayserispor ise deplasmanda puan veya puanlar almak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.
Fenerbahçe ile Kayserispor arasında ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan müsabakayı sarı lacivertliler 6-2 kazandı.
Büyük heyecana sahne olması beklenen Fenerbahçe - Kayserispor maçının detaylarını sizler için derledik.
İşte, Fenerbahçe - Kayserispor maçının detayları...
Fenerbahçe - Kayserispor maçı ne zaman?
Fenerbahçe - Kayserispor maçı 20 Nisan 2025 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.
Ülker Stadyumu'nda oynanacak maç beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.