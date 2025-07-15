Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi ön eleme kura çekimi ne zaman? İşte muhtemel rakipler

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, gözünü UEFA Şampiyonlar Ligi'ne dikti.

2025-2026 sezonunda grup aşamasına katılabilmek için 3. ön eleme turu ve play-off etabını geçmek zorunda olan sarı-lacivertliler, zorlu yolculuk öncesi ilk adımı atmaya hazırlanıyor.

UEFA'dan gelen takvime göre, 3. ön eleme turu kura çekimi tarihi belli oldu.

Sporseverlerin büyük bir merakla beklediği kura çekiminin yanı sıra, Fenerbahçe'nin karşılaşabileceği muhtemel rakipler de netleşti.

Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu kura çekimi ne zaman, muhtemel rakipler kimler? İşte detaylar…

ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ÖN ELEME KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde düzenlenecek olan 3. ön eleme turu kura çekimi, 21 Temmuz 2025 Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

Aynı gün içerisinde hem Şampiyonlar Ligi hem Avrupa Ligi eşleşmeleri resmi olarak duyurulacak.

MUHTEMEL RAKİPLER

Benfica (Portekiz)

Club Brugge (Belçika)

Feyenoord (Hollanda)

Rangers (İskoçya)

Panathinaikos (Yunanistan)

ÖN ELEME TURU TARİHLERİ

3. Ön Eleme Turu: