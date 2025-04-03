Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Hüseyin Topuz

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 30. hafta maçında sahasında Trabzonspor'u konuk ediyor.

Jose Mourinho yönetimindeki Fenerbahçe bu sezon topladığı 65 puan ile 2. sırada yer alıyor. Sarı lacivertliler bu maçı kazanırsa lider Galatasaray ile puan farkını 3'e indirecek.

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasında ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan müsabakayı Fenerbahçe 2-3 kazandı.

Trabzonspor ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, bu seriyi sürdürmek istiyor.

Öte yandan Fenerbahçe'ye konuk olduğu son Süper Lig maçını 3-2 kazanan Trabzonspor, bugüne kadar bu deplasmanda üst üste iki galibiyet alamadı.

Büyük heyecana sahne olması beklenen Fenerbahçe - Trabzonspor maçının detaylarını sizler için derledik.

İşte, Fenerbahçe - Trabzonspor maçının detayları...

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı ne zaman?

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı 6 Nisan 2025 Pazar günü saat 19:00'da başlayacak.

Ülker Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak mücadele beIN SPORTS 1 kanalından canlı yayınlanacak.