Fenerbahçe'den ayrılan Dusan Tadic'e sürpriz talip! İşte o takım...

Fenerbahçe'den ayrılan Sırp futbolcu Dusan Tadic'in önümüzdeki sezon hangi takımda oynayacağı merak ediliyor.
Fenerbahçe'de geçen sezon 53 maça çıkan Tadic, 13 gol ve 18 asistlik performans sergilemişti.
Fenerbahçe'ye veda eden Dusan Tadic'in ismi uzun süredir Ajax ve Olympiakos anılıyordu. Sırp futbolcu için yeni bir iddia ortaya atıldı.
İşte Dusan Tadic'e talip olan sürpriz takım...
Karabağ iddiası
Hollanda basınında yer alan habere göre Azerbaycan ekibi Karabağ, Tadic'i kadrosuna katmak için harekete geçti.
Karabağ yöneticilerinin 36 yaşındaki Dusan Tadic'in menajeriyle temasa geçtiği belirtildi.
Dusan Tadic'in önümüzdeki sezon nerede forma giyeceği ilerleyen günlerde resmiyet kazanacak...