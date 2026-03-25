Beklenen güncelleme yayınlandı: İşte iPhone’un yeni emojileri

Apple, kullanıcılarını sevindirecek bir güncellemeyi hayata geçirdi. iPhone modelleri için yayınlanan iOS 26.4 sürümü, hem performans iyileştirmeleri hem de yeni özelliklerle geliyor. 8 yeni emoji karakteri de iPhone klavyelerinde yerini aldı. İşte bu sürümle hayatımıza giren yeni emojiler…
Apple, beklenen güncellemeyi kullanıma sundu.
iPhone ve iPad kullanıcıları için yayınlanan iOS 26.4 ve iPadOS 26.4 sürümleri, iOS 26.3’ün üzerinden altı hafta geçmesinin ardından geldi.
Yeni güncelleme, performans iyileştirmelerinin yanı sıra 8 yeni emoji karakteriyle kullanıcıların mesajlaşma deneyimini renklendiriyor.
İşte bu güncelleme ile iPhone ve iPad’lerde hayatımıza giren yeni emojiler…
iOS 26.4 İLE GELEN YENİ 8 EMOJİ
Trombon
Hazine Sandığı
Bozulmuş Yüz
Kıllı Yaratık (Bigfoot olarak da biliniyor)
Kavga Bulutu
Orka Balinası
Heyelan
