Beklenen güncelleme yayınlandı: İşte iPhone’un yeni emojileri

Apple, beklenen güncellemeyi kullanıma sundu.

iPhone ve iPad kullanıcıları için yayınlanan iOS 26.4 ve iPadOS 26.4 sürümleri, iOS 26.3’ün üzerinden altı hafta geçmesinin ardından geldi.

Yeni güncelleme, performans iyileştirmelerinin yanı sıra 8 yeni emoji karakteriyle kullanıcıların mesajlaşma deneyimini renklendiriyor.

İşte bu güncelleme ile iPhone ve iPad’lerde hayatımıza giren yeni emojiler…

iOS 26.4 İLE GELEN YENİ 8 EMOJİ

Trombon

Hazine Sandığı

Bozulmuş Yüz

Kıllı Yaratık (Bigfoot olarak da biliniyor)

Kavga Bulutu

Orka Balinası

Heyelan