MSÜ tercih ekranı 2026: Harp Okulları ve Astsubay MYO tercihleri nasıl yapılır

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 1 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi giriş sınavı değerlendirme sürecinin tamamlandığını duyurdu.

Adaylar sonuçlarına 24 Mart 2026 itibarıyla erişime açıldı.

Sonuçlara ulaşan adaylar, hemen akabinde tercih takvimine yöneldi.

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak başvurularda adayların tercihleri belirleyici olacak. Bu noktada, "2026 MSÜ tercihleri başladı mı", "MSÜ tercihleri ne zaman", "MSÜ 2026 tercih ekranı" gibi başlıklar gündemde.

MSÜ 2026 TERCİHLERİ BAŞLADI MI

Henüz tercih işlemleri başlamadı.

Geçtiğimiz yıl tercih işlemleri 24 Mart - 18 Nisan tarihleri arasında alınmıştı. Bu doğrultuda, bu yıl da tercihlerin mart ayının son günleri ya da nisan ayının ilk haftasında başlaması öngörülüyor.

MSÜ TERCİH EKRANI 2026

Adaylar, tercih işlemlerini Millî Savunma Bakanlığı’nın personel temin sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

MSÜ tercih kılavuzu ise henüz paylaşılmadı.

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları için yapılacak tercihler, adayların puan türüne göre değerlendirilecek.

Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihleri ayrı ayrı değerlendirilecek. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları için sayısal, eşit ağırlık ve sözel puan türleri dikkate alınırken, astsubay okullarında genel puan üzerinden sıralama yapılacak.