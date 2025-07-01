Fenerbahçe’nin yeni transferi Jhon Duran nereli, kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? İşte istatistikleri

Futbolunun yükselen yeteneklerinden biri olarak gösterilen Jhon Duran, son günlerde Fenerbahçe ile adının anılmasıyla birlikte Türk futbolseverlerin gündemine oturdu.

Genç yaşına rağmen gösterdiği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çeken Kolombiyalı forvet, fiziği, atletik kapasitesi ve gol sezgisiyle scout ekiplerinin radarında yer alıyor.

Fenerbahçe’nin ilgisinin ardından taraftarlar, “Jhon Duran kaç yaşında? Hangi takımlarda oynadı? Mevkisi ne?” gibi soruların cevaplarını araştırmaya başladı.

İşte Duran’ın kariyeri ve istatistikleri…

JHON DURAN KİMDİR?

13 Aralık 2003 tarihinde Kolombiya’nın Medellin kentinde dünyaya gelen Duran, yalnızca 21 yaşında olmasına rağmen dikkat çekici bir kariyer yolculuğuna sahip.

Profesyonel futbol hayatına Envigado takımında başlayan Kolombiyalı forvet, ardından sırasıyla Chicago Fire ve Premier Lig ekibi Aston Villa formalarını terletti.

Son olarak Suudi Arabistan temsilcisi Al Nassr kadrosuna katılan genç yıldız, gösterdiği performansla Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

Forvet pozisyonunda görev yapan Duran, güçlü fiziği, yüksek enerjisi ve savunma arkasına yaptığı etkili koşularla tanınıyor.

İSTATİSTİKLERİ

Bugüne kadar çıktığı 173 resmi maçta 49 gol ve 11 asist kaydetti. Transfermarkt verilerine göre genç oyuncunun piyasa değeri 35 milyon Euro seviyesinde bulunuyor.