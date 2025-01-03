Ferdi Tayfur'un cenazesi ne zaman kalkacak? Cenaze nereye defnedilecek?

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Tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yuman usta sanatçı, müzik dünyasını yasa boğdu. Ferdi Tayfur’un vefat haberiyle birlikte, sanat ve müzik camiasından pek çok ünlü isim sosyal medya hesaplarından duygusal taziye mesajları paylaştı.

Sanatçının milyonlarca hayranı, Tayfur’a son görevlerini yerine getirmek için cenaze töreninin detaylarını öğrenmek istiyor.

Araştırmaların giderek hız kazanmasının ardından cenaze töreniyle ilgili bilgiler paylaşıldı. Peki, Ferdi Tayfur’un cenazesi ne zaman ve nerede defnedilecek?

FERDİ TAYFUR'UN CENAZE TÖRENİ NE ZAMAN?

Türkiye Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül'ün yaptığı açıklamaya göre, usta sanatçı için 4 Ocak Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde cenaze töreni düzenlenecek.

Tayfur'un cenazesi ise ikindi vakti Emirgan Çınaraltı Camisi'nde kılınacak namazın ardından Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.