Feyenoord - Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi maçı CANLI İZLE

Fenerbahçe, Avrupa arenasındaki ilk büyük sınavına çıkıyor.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda temsilcisi Feyenoord ile karşılaşacak olan Sarı-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi gruplarına ulaşma hedefinde ilk adımı bu gece atacak.

Fenerbahçe, zorlu deplasmandan avantajlı bir skorla dönerek, 12 Ağustos’ta İstanbul’da oynanacak rövanş mücadelesi öncesinde eli güçlü bir şekilde sahaya çıkmak istiyor.

Fenerbahçe'nin muhtemel kadrosu, maç detayları belli oldu.

FEYENOORD - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda sahneye çıkıyor. Sarı-Lacivertliler, ilk maçta Hollanda temsilcisi Feyenoord ile deplasmanda kozlarını paylaşacak. Karşılaşma, 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü saat 22.00’de başlayacak.

Mücadele, Rotterdam’daki efsanevi De Kuip Stadyumu’nda oynanacak ve hem S Sport hem de S Sport Plus ekranlarından canlı olarak futbolseverlerle buluşacak.

FEYENOORD FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE

MUHTEMEL 11’LER

Feyenoord: Bijlow, Read, Watanabe, Nieuwkoop, Bos, Hwang, Timber, Borges, Steijn, Diarra, Tengstedt.

Fenerbahçe: İrfan Can, Nelson, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Amrabat, Fred, İrfan Can, Szymanski, Oğuz, Duran.