Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'la karşı karşıya gelecek.

Temsilcimiz Fenerbahçe'nin UEFA'ya bildirdiği kadro belli oldu. Fenerbahçe'nin kadrosunda Nelson Semedo, Milan Skriniar ve Talisca da yer aldı.

Hazırlık döneminde oldukça formda bir görüntü veren Fenerbahçe, son hazırlık maçında İtalyan ekibi Lazio'yu 1-0 mağlup ederek moral depoladı.

Sezona iyi bir başlangıç yapmak isteyen Mourinho ve öğrencileri Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor.

Futbolseverler Feyenoord ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçın ne zaman oynanacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını araştırmaya başladı.

Peki, Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar...

Feyenoord - Fenerbahçe maçı ne zaman?

Feyenoord - Fenerbahçe maçı 6 Ağustos Çarşamba günü saat 22.00'de oynanacak.

De Kuip Stadyumu'nda oynanacak olan Feyenoord - Fenerbahçe mücadelesi S Sport Plus ekranlarında yayınlanacak.