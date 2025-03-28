Fiat çıldırdı! Popüler modelinde 100.000 TL indirim…

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Ramazan Bayramı yaklaşırken otomotiv markaları, araç sahibi olmak isteyenler için özel kampanyalar düzenlemeye devam ediyor.

Fiat, Türkiye’de büyük ilgi gören Egea Cross modeli için 100.000 TL nakit indirim kampanyasını duyurdu.

Hem şık tasarımı hem de geniş donanım seçenekleriyle dikkat çeken Egea Cross, şimdi bayram öncesi daha cazip fiyatlarla satışa sunuluyor.

İşte kampanyanın detayları:

100.000 TL İNDİRİM FIRSATI

04 Mart - 03 Nisan 2025 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, sınırlı sayıdaki 2025 model 0 km Egea Cross araçlarında 1.4 motor seçenekleri için 100.000 TL’ye varan nakit indirim uygulanacak.

Kampanya süresince Koç Fiat Kredi üzerinden yapılan alımlarda %3,69 faiz oranı ile kredi fırsatı sunulacak.

Ancak kampanyadaki nakit indirim fırsatları, kredi kampanyaları ile birleştirilemiyor. İndirim oranları, araç modeli ve donanım seviyesine göre değişiklik gösterebiliyor.