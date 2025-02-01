Fiat’tan dev kampanya: Faizsiz 12.500 TL taksitle sıfır araba imkanı

Haber Merkezi

Türkiye’nin en çok tercih edilen sedan modellerinden biri olan Fiat Egea, 2025 model yılı için güncellenmiş fiyat listesiyle duyuruldu.

Easy, Urban, Lounge ve Limited olmak üzere dört farklı donanım seçeneğiyle satışa sunulan Egea Sedan, geniş kullanıcı kitlesine hitap etmeye devam ediyor.

Fiat, 2025 Ocak ayına özel olarak faizsiz taksit imkanı ile sıfır araç sahibi olmak isteyenlere avantaj sunuyor.

İşte kampanyanın detayları:

FİAT KAMPANYASINI DUYURDU

Fiat, Ocak 2025 kampanyalarını duyurdu! Sıfır kilometre 2024 ve 2025 model yılı Fiat Egea araçları kapsayan kampanya, 03 Şubat 2025 tarihine kadar geçerli olacak. Kampanya kapsamında faizsiz kredi imkanı ve nakit indirim fırsatları sunuluyor.

Fiat, Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP GSR modelini 944.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sundu. Bu fiyat, tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı üzerinden yapılan nakit indirimle hesaplandı. Ancak metalik renk ve ekstra donanımlar fiyata dahil değil.

Kampanyada sıfır faizli kredi seçeneği dikkat çekiyor. Ayrıca, faizli kredi kampanyası da farklı ödeme seçenekleri ile sunuluyor. Ancak bu finansman desteği, Fiat ve Koç Fiat Kredi’nin onayına bağlı olarak geçerlilik kazanıyor.