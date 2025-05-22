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Final tarihi belli oldu: TRT 1’in gözde dizisi ekranlara veda ediyor

Final tarihi belli oldu: TRT 1’in gözde dizisi ekranlara veda ediyor Sezon sonuna yaklaşılırken televizyon dünyasında final haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. TRT 1’in izleyiciler tarafından ilgiyle takip edilen dizilerinden biri için de yolun sonu göründü. Final tarihi duyuruldu.