Final tarihi belli oldu: TRT 1’in gözde dizisi ekranlara veda ediyor

TRT 1 ekranlarında iki sezondur izleyiciyle buluşan ve tarihi atmosferiyle büyük beğeni toplayan Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi ekranlara veda etmeye hazırlanıyor.
Gerçek bir tarihi kahramanın yaşamını konu alan dizi, görkemli sahneleri, güçlü oyuncu kadrosu ve dönemin ruhunu yansıtan anlatımıyla dikkat çekmişti.
Tarihten ilham alan hikayesiyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan yapımın, final kararı dizinin hayranlarını üzdü.
Peki, final bölümü ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar…
FİNAL TARİHİ BELLİ OLDU
Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü fetih yolculuğunu ekranlara taşıyan yapım için yolun sonu geldi.
Yayınlandığı günden bu yana hem tarihi anlatımı hem de görsel kalitesiyle dikkat çeken dizi, 26 Mayıs 2025 Pazartesi günü yayınlanacak olan 58. bölümüyle final yapacak.