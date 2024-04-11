Fırının camını onunla temizleyin, ne yağ kalacak ne bir şey… Mutfaklarda en sık kullanılan araçlar arasında yer alan fırınlar temizlik açısından da oldukça zahmetli elektroniklerdir. Zaman içerisinde camlarına yerleşen yağ kalıntıları bazı durumlarda oldukça can sıkıcı hal alabiliyor. İşte, fırın camını tertemiz yapan o yöntem…

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Yağ sıçramaları sonucu fırın camı kirlendiğinde, uzun süre beklerse lekelerin temizlenmesi oldukça zorlaşır. Temizlik için ilk tercih edilen malzemeler de bu kiri temizlemeniz konusunda yardımcı olamayabilir.

Özellikle fırın kapağında yer alan cam en fazla kirlenen ve kötü görünen alanlardan biri olarak ortaya çıkar. Bu alanların temizliğinde kullanılan çeşitli kimyasal ürünler yerine uygulayacağınız doğal yöntemler tüm kimyasal yöntemleri ortadan kaldıracak.

Fırın camlarınızı adeta ayna gibi parlatacak bu yöntemi uyguladığınızda bir daha vazgeçemeyeceksiniz.

İşte, fırın camını tertemiz yapan o yöntem…

Fırın camına yaklaşık yarım su bardağından fazla olacak şekilde sıcak suyu dökün ve üzerini kabartma tozu ile tamamen örtün. 30 saniye bekleyin ve sonra bir alüminyum folyo topunu buruşturup ovmaya başlayın.

Çok bastırmadan ovalasanız bile yağ lekelerinin kaybolmaya başladığını göreceksiniz. Tamamen temizlenene kadar dairesel hareketlerle ovalamaya devam edin. Sonrasında kağıt havlu ile silin.

Kalıntıları tamamen yok etmek için temiz su alın. Temiz bir bezi suya batırarak fırın camını kirden iyice arındırın. İşte bu kadar. Camın ışıl ışıl parlamasını izleyin.