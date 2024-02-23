Fırınlardaki bu tuşu kimse bilmiyor! Sizde de varsa yaşadınız... Fırınında bu özellik olanlar çok talihli! Çoğu kişi bilmediği için kullanmıyor: O tuş bakın ne işe yarıyormuş...

ensonhaber.com

Günümüzde birçok evde bulunan fırınlar, gelişmiş özellikleriyle kullananların yaşamını kolaylaştırıyor.

Ancak, bazı özellikler hakkında bilgi sahibi olmayan kullanıcılar, potansiyel avantajlardan yeterince faydalanamıyor.

Hayatınızı değiştirecek o detay, haberimizde!

Fırınların yalnız pişirmek için kullanıldığını sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Bu özelliği öğrendiğinizde çok sevineceksiniz.

Kar tanesi

Fırınınızın kontrol panelinde kar sembolü bulunan bir tuş var ise, bundan haberdar olmanız gereken önemli bir özellikle karşı karşıyasınız demektir.

Bu program, özellikle fırın içinde buzlu veya donmuş gıdaları çözmek için tasarlanmıştır.

Sembolün gösterdiği gibi, bu program çalıştığında yalnızca fan devreye girer ve fırın içine soğuk hava üfler. Bu sayede, içindeki gıdaların donukluğu çözülür ve kullanıma hazır hale gelir.

Buz çözme programını kullanarak, hızlı ve pratik bir şekilde gıdalarınızı çözebilir, zamandan tasarruf edebilirsiniz.