Fiyatlar tırmandı! Ramazan iftar menü fiyatları...

Haber Merkezi

Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kala, İstanbul'da dışarıda iftar yapmanın maliyeti merak edilenler arasındaki yerini aldı.

Restoranların iftar menülerine yaptığı zam oranları, geçen yıla göre yüzde 25 ile yüzde 50 arasında değişirken, özellikle lüks mekanlarda fiyatlar daha da uçuk seviyelere ulaşabileceği öngörülüyor.

1 Mart’ta başlayacak olan Ramazan ayı öncesinde, birçok restoran yeni iftar menülerini duyurdu. Ancak menü fiyatlarındaki büyük artışlar dikkat çekiyor.

FİYATLAR TIRMANIYOR!

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl tarafından yapılan açıklamalar dikkat çekti. Bingöl, geçtiğimiz yıl ortalama 2 bin lira olan iftar menülerinin, bu yıl kişi başı 4 bin 500 liraya kadar yükseldiğini belirtti.

Lüks mekanların fiyatlarına da değinen Bilal, 4 kişilik bir ailenin iftarının maliyetinin 18 bin TL'ye kadar ulaşabileceğini vurguladı. Bingöl, açıklamalarında fiyatların yer ve mekana göre değişiklik gösterdiğinin de altını çizdi.

Merkezden uzak bölgelerde ise 4 kişilik bir aile, daha uygun fiyatlarla iftar yapabiliyor. Bingöl, İstanbul'da fiyatların 3 bin 500 TL ile 18 bin TL arasında değiştiğini söyledi.