FLAŞ İDDİA! Galatasaray, Osimhen'in alternatifini buldu! İşte o isim...

Galatasaray ile Napoli arasında Victor Osimhen transferi için görüşmeler devam ediyor.

Sarı-kırmızılılar son olarak Nijeryalı yıldız için 40 milyon Euro peşin ve 35 milyon euro banka teminatlı iki taksitle toplam 75 milyon Euro teklif etti.

Napoli henüz Galatasaray'ın bu teklifine yanıt vermedi. Uzun süredir devam eden görüşmelerin sonucu merakla bekleniyor.

Napoli'nin sessizliğini koruması üzerine İtalyan basını, Galatasaray'ın yeni bir ismi transfer listesine aldığını iddia etti.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Udinese forması giyen 24 yaşındaki santrfor Lorenzo Lucca’yı transfer listesine aldı.

Galatasaray'ın 24 yaşındaki golcü için devreye girmesinin ardından Victor Osimhen transferinde Napoli'nin tavrının değişip değişmeyeceği merak ediliyor.