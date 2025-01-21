Florya Suyu satışa çıktı! Galatasaraylılar kapış kapış alıyor

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Süper Lig’in zirvesinde yer alan Galatasaray taraftarlarına özel yeni bir ürünle market raflarındaki yerini aldı.

Sarı-Kırmızılı kulüp, içecek markası Sultan Su ile yaptığı iş birliğiyle birlikte "Florya’nın Suyu" adlı projesini hayata geçirdi. Projenin tanıtım etkinliği, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta gerçekleştirildi.

Galatasaray taraftarları için yapılan Florya’nın suyu market ve Sultan bayilerinde satışa çıkmaya hazırlanıyor.

HEM SPONSORLUK HEM ÜRÜN SATIŞINDAN GELİR ELDE EDİLECE

Florya’nın Suyu projesi Galatasaray Spor Kulübü için sadece bir sponsorluk anlaşması değil, aynı zamanda kulübün gelir kaynaklarını artırma hedefinin bir parçası olarak öne çıkıyor.

Projeden elde edilecek gelir, sponsorluk bedelinin yanı sıra satışlardan alınacak paylarla kulübün kasasına katkı sağlayacak.