Futbol dünyasını sarsacak iddia! Fatih Terim Beşiktaş'a mı geliyor? Dev transfer bütçesi iddiası.. Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in görevi bırakmasının ardından yeni teknik direktör arayışı sürüyor. Beşiktaş teknik direktörlüğü için birçok isim geçerken ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü..

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Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in görevden ayrılmasının ardından yeni teknik direktörün kim olacağı merak uyandırdı.

Birçok başarılı teknik adamın ismi Beşiktaş ile anılırken sosyal medyada yer alan bir iddia adeta gündeme bomba gibi düştü.

Yeni sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş'ta taraftarlar yönetimi istifaya davet ederken Lugano ile oynanan Konferans Ligi'nde alınan mağlubiyet bardağı taşıran son damla oldu.

Son olarak UEFA Konferans Ligi'nde Lugano'ya karşı 2-0 öndeyken 3-2 mağlup olan Beşiktaş'ta ortalık karıştı.

Maçın ardından teknik direktör Şenol Güneş istifa ederken, yönetim de olağanüstü seçim kararı aldı.

Şenol Güneş'in istifa etmesinin ardından Beşiktaş'ın Pazar günü evinde oynadığı İstanbulspor maçına takımın başında Burak Yılmaz çıktı.

Beşiktaş sahasında ağırladığı İstanbulspor'u Vincent Aboubakar ve Rachid Gezzal'ın attığı goller ile 2-0 mağlup etti.

Aralık ayının başında olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı yapılması beklenen Beşiktaş'ta o tarihe kadar takımın Burak Yılmaz'a emanet edilmesi bekleniyor.

Fatih Terim iddiası

Henüz ismi bilinmeyen bir başkan adayının Fatih Terim ile görüşme gerçekleştirdiği iddia edildi.

Beşiktaş'ta başkanlığa aday olacak bir ismin Fatih Terim'e dev bir transfer bütçesi vererek teknik direktörlük teklifinde bulunduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Ortaya atılan bu iddia sonrası sosyal medya adeta bu haberle çalkalandı.

Birçok futbolsever bu iddiaların gerçek olma ihtimali olmadığını ve Fatih Terim'in Beşiktaş'ı çalıştırmayacağını belirten paylaşımlar yaptı.