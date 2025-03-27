Futbolda yeni kural! Kaleciler bunu yaparsa rakip takım korner kazanacak

Hüseyin Topuz
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), kaleciler için 8 saniye kuralının resmen onaylandığını duyurdu.
Yeni düzenlemeye göre kaleciler, topu ellerinde en fazla 8 saniye tutabilecek.
Bu yeni düzenleme, kalecilerin topu oyuna sokmadan önce belirlenen süreyi aşmalarını önlemek amacıyla getirildi.
Alınan bu yeni karar oyunun hızını artırmayı ve zaman kaybını önlemeyi amaçlıyor.
Futbolseverler yeni düzenlemenin ne zaman yürürlüğe gireceğini merak etmeye başladı.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) yeni düzenlemenin yürülüğe gireceği tarihi duyurdu.
1 Temmuz 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek.
1 Temmuz 2025'ten itibaren yürürlüğe girecek yeni kural ile kaleci topu elinde 8 saniyeden fazla tutarsa, rakip takım korner kazanacak.