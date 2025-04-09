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Futbolseverler ekran başına! Şampiyonlar Ligi'nde dev maç TRT 1'de şifresiz!

Futbolseverler ekran başına! Şampiyonlar Ligi'nde dev maç TRT 1'de şifresiz! PSG ile Aston Villa arasında oynanacak olan Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçı için geri sayım başladı. İşte dev maçın detayları...