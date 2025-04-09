Futbolseverler ekran başına! Şampiyonlar Ligi'nde dev maç TRT 1'de şifresiz!

Hüseyin Topuz
PSG ve Aston Villa, Şampiyonlar Ligi çeyrek final ilk maçında karşı karşıya geliyor.
UEFA Şampiyonlar Lig'inde oynanacak çeyrek final maçları futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.
Bilindiği üzere UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT ekranlarında futbolseverlerle buluşuyor.
9 Nisan 2025 Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak PSG - Aston Villa maçı yakından takip ediliyor.
Futbolseverler dev maçın detaylarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
İşte, PSG - Aston Villa maçının bilgileri...
PSG - Aston Villa maçı ne zaman?
PSG - Aston Villa maçı 9 Nisan 2025 Çarşamba (bugün) günü saat 22:00'de oynayacak.
PSG - Aston Villa maçı TRT 1 ekranlarından şifresiz yayınlanacak.