Galatasaray, AZ Alkmaar'ı elerse son 16'da rakibi kim olacak?

Hüseyin Topuz
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off rövanş maçında Hollanda ekibi AZ Alkmaar'ı konuk ediyor.
Play-Off turu ilk maçında AZ Alkmaar'a deplasmanda 4-1 mağlup olan sarı kırmızılılar taraftarı önünde turu geçmek istiyor.
Galatasaray'ın turu geçebilmesi için AZ Alkmaar'ı 4 farkla mağlup etmesi gerekiyor. Galatasaray'ın 3 farkla kazandığı senaryolarda maç uzatmaya gidecek.
Zorlu maç öncesi futbolseverler Galatasaray'ın turu geçmesi durumunda son 16 turunda hangi takımla eşleşeceğini araştırmaya başladı.
Peki, Galatasaray son 16 turuna kalırsa hangi takım ile eşleşecek? İşte yanıtı...
Galatasaray, AZ Alkmaar'ı elemeyi başarırsa son 16 turunda Manchester United veya Tottenham ile eşleşecek.