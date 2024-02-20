Galatasaray istiyordu Fenerbahçe de talip oldu! 14 gol, 12 asistlik yıldız futbolcu için kıyasıya mücadele… Süper Lig takımları yeni sezon hazırlıklarına başladı. Devre arası transfer döneminde kadrolarını giderek güçlendiren sarı lacivertlilerin radarı Galatasaray’ın talip olduğu yıldıza takıldı. Kıyasıya mücadelenin 14 gol, 12 asistlik yıldız ismi…

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Trendyol Süper Ligi’nin 26. Haftasında takımlar hatasız ilerlemeye özen gösteriyor. Fenerbahçe, 26. haftadaki Çaykur Rizespor deplasmanından 3 puanla döndü.

Liderliği Galatasaray’a kaptırmasının ardından ikinci sırada yarışa devam eden sarı lacivertliler yeni dönemde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı.

Aslan talip olmuştu Kanarya’nın da radarına takıldı…

Takvim'in haberine göre Sarı-lacivertliler, ismi bir dönem Galatasaray ile birlikte anılan 14 gol, 12 asistlik yıldızı gözüne kestirdi.

Liderliği kaptıran kanarya yıldızı aslandan almak için kıyasıya mücadeleye dahil oldu. Başarılı takımların talip olduğu yıldız ise Portekizli 10 numara Rafa Silva.

10 numara dışında sağ kanat ve sol kanat da oynayabilen Rafa Silva’nın hali hazırdaki sözleşmesi ise haziran ayında son bulacak.

Bu sezon 36 resmi maçta Benfica formasını terleten Silva 14 gol, 12 asist gibi dikkat çekici bir istatistiğe de sahip olan yıldız için Fenerbahçeli kurmayların da Silva'nın menajeri ile görüşme kararı aldığı ifade edildi. Transferde geç kalmak istemeyen Fenerbahçe elini çabuk tutmak istiyor.