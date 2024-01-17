Galatasaray taraftarını coşturan transfer: Erden Timur istedi, gol ve asist makinesi geliyor Galatasaray, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için atağa kalktı. 20 milyon euroluk süper yıldızı kadrosuna katmak için harekete geçti. Bu transfer Süper Lig’i sallayacak.

ensonhaber.com

Galatasaray, 11 Ocak'ta başlayan kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye kararlı.

20 milyon euroluk süper yıldızı kadrosuna katma hedefiyle çalışmalara başlayan sarı-kırmızılı ekip, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer stratejisini belirliyor.

Süper Lig'de lider Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 2'ye indiren Galatasaray, zirve mücadelesini daha da kızıştırmak amacıyla transfer çalışmalarını hızlandırdı.

İtalya üzerinde yoğunlaşan sarı-kırmızılılar, kış transfer döneminin bomba transferini gerçekleştirmek için kolları sıvadı.

20 milyon euroluk orta saha Galatasaray'a...

NTV'de yer alan habere göre, Galatasaray sezon başından bu yana orta saha bölgesindeki eksiklikleri gidermek için Japon yıldız Daichi Kamada'yı transfer listesine aldı.

Sarı-kırmızılı ekip, yaşanacak olası ayrılıklar sonucu bu transferi gerçekleştirmeyi planlıyor.

Okan Buruk'un transfer listesinde bulunan 27 yaşındaki Japon orta saha oyuncusu, geçtiğimiz yaz transfer döneminde de Galatasaray'ın radarındaydı ancak Lazio'ya transfer olmuştu. Bu kez, Galatasaray'ın Kamada için tekrar hamle yapmayı planladığı belirtiliyor.

Japon futbolcunun güncel piyasa değeri 20 milyon euro olarak belirtilirken, bu sezon Lazio formasıyla 22 maça çıkarak 1 gol ve 1 asistle katkı sağladığı ifade ediliyor.

Kamada, futbol kariyerinde bugüne kadar 319 maçta görev alırken, 73 gol ve 54 asistlik performans sergiledi. Erden Timur'un bu transferle yakından ilgilendiği iddia edildi.