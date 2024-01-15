Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye görülmemiş transfer çalımı: Aslan'a şampiyonluk göründü Galatasaray ve Fenerbahçe, Süper Lig şampiyonluk yarışında kıyasıya bir rekabet içerisinde. Geçtiğimiz transfer döneminde Fenerbahçe’nin çok istediği yıldız isim için Galatasaray devreye girdi.

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Süper Lig'in heyecan dolu atmosferinde, şampiyonluk yarışının kıyasıya devam ettiği bir ortamda, devre arası transfer dönemi de kulüplerin gündemini sarsıyor.

Galatasaray ve Fenerbahçe, sezona güçlü kadrolarla giriş yapmış olsa da, her iki dev kulüp de transfer döneminde kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor.

Sezon başında Fred, Wilfried Zaha ve Szymanski gibi önemli transferlerle karşı karşıya gelen iki kulüp, bir kez daha aynı oyuncu için mücadele ediyor.

Orta saha takviyesine yoğunlaşan Galatasaray’dan Süper Lig’i sarsaracak hamle geldi.

Fenerbahçe'nin geçmiş transfer dönemlerinde yoğun ilgi gösterdiği Arsenal yıldızına resmen kancayı taktı.

Fenerbahçe'nin gözdesini istiyor

Fanatik’te yer alan habere göre; Galatasaray, yaz transfer sezonunda Fenerbahçe’nin yoğun ilgi gösterdiği İtalyan yıldız Jorginho’yu transfer listesine ekledi.

Galatasaray, Arsenal’da fazla forma şansı bulamayan ve sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Jorginho’yu, uygun bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor.

Yıldız oyuncunun ise bu transfere sıcak baktığı gelen iddialar arasında.

Jorginho, bu sezon Arsenal formasıyla çıktığı 19 maçta sadece 1 gol kaydetti.