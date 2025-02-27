Gaziantep FK – Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi?

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Türkiye Kupası'nda heyecan dorukta! 2024/25 sezonunun grup etabı, son hafta maçlarıyla tamamlanıyor.
B Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, grubun son maçında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Sarı-lacivertliler, grupta oynadığı ilk iki maçı kazanarak 6 puanla zirvede yer alıyor.
Ev sahibi Gaziantep FK ise 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor ve çeyrek finale yükselme şansını sürdürmek için sahasında galibiyet arayacak.
Peki, Gaziantep FK - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?
Ziraat Türkiye Kupası’nın grup maçlarının son haftasında oynanacak olan Gaziantep FK – Fenerbahçe maçı bugün saat 16.00’da başlayacak.
Karşılaşma, A Spor’dan canlı yayınlanacak.