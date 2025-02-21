Gece klozete bir kaşık tuz dökün, sabah mucizeyi görün…

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Ev temizliği denildiğinde akla ilk olarak kimyasal temizleyiciler gelir.

Ancak yıllardır kullanılan doğal yöntemler, hem bütçeyi sarsmıyor hem de çevreye zarar vermiyor.

İşte bu yöntemlerden biri de mutfakların vazgeçilmezi olan tuz!

Tuz, yemeklerde tat vermesiyle bilinse de aslında güçlü bir doğal dezenfektandır.

Özellikle tuvalet temizliğinde kullanıldığında, mucizeler yaratıyor. Gece klozete döktüğünüzde o sorunlardan tamamen kurtulabilirsiniz.

HEM TEMİZLİYOR, HEM MİS GİBİ KOKUTUYOR

Kimyasal temizlik ürünleri yerine, yalnızca üç malzeme ile hazırlayacağınız bu karışım, tuvaletinizi hem dezenfekte edecek hem de banyonuza hoş bir koku katacak.

Tuz, kabartma tozu ve seçtiğiniz koku için herhangi bir uçucu yağı karıştırıp klozete dökün.

Tuz ve kabartma tozu, mikropları ve bakterileri öldürerek tuvaletin hijyenik olmasını sağlarken, uçucu yağ ise ferah bir koku bırakır.