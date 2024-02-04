Gece mumu eritip ayak tabanına sürün, sabah etkisini görün! Sürekli kapalı kalan ayakların şifası bu karışımda! Kimsenin aklına bile gelmez. Mumu eritip geceden uygulayın, sabaha hiçbir şey kalmayacak…

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Ayaklarımız, gün boyu bizi taşıyan en değerli varlıklarımızdan biri.

Ancak sürekli kapalı ayakkabılar veya çoraplar içinde olmaları, zaman zaman onları ihmal etmemize neden olabilir.

Özellikle yürüme veya koşma gibi aktivitelerde, sürtünmeyle birlikte oluşan nem eksikliği, ayaklarımızda ölü deri birikimine yol açabilir.

Ayak bakımı konusunda düzenli olmak önemlidir. Ancak ayaklarımıza gereken özeni göstermiyorsak veya pul pul dökme işlemini atlıyorsak, çatlaklar ve nasırlar oluşabilir.

Ayaklarınıza şifa olacak bir yöntemle geldik. Eğer evde bir adet mumunuz varsa, hemen hazırlamaya başlayın!

Nasırlardan anında kurtulun!

Bir kabın içine 2 yemek kaşığı zeytinyağı ve bir parça mum koyun. Malzemeleri koyduğunuz kabı, içi sıcak su dolu bir kabın içine yerleştirin ve mumun erimesini bekleyin.

Karışımı soğumaya bırakın ve ayaklarınıza sürün. Üzerine kalın bir çorap giyin.

Bu yöntemi gece uyumadan önce yaparsanız, sabah etkilerine inanamayacaksınız.